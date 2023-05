Gaggiano, incendio nella ex fabbrica Safosa: si fa strada l’ipotesi del dolo

Gaggiano (Milano), 19 maggio 2023 – La relazione dei pompieri e gli accertamenti della polizia locale Unione i Fontanili dovranno chiarire ogni dettaglio di quello che, almeno dalle primissime informazioni, fa nutrire il sospetto di essere un incendio appiccato volontariamente. Le fiamme si sono propagate all’interno della ex fabbrica Safosa di via Lombardia, colosso della cosmetica caduto in declino dopo il ricollocamento della produzione all’estero, smantellata definitivamente nel 2012.

Da allora, nulla è cambiato nell’area industriale ormai degradata e soggetta a piani di riqualificazione ancora irrealizzati. Nulla era rimasto dentro l’enorme fabbricato, solo resti della produzione, di plastica, cartoni e bancali. Sono stati questi materiali a prendere fuoco intorno alle 19, per cause ancora da accertare. L'incendio è stato domato da alcune squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area in sinergia con la polizia locale e spento le fiamme che avevano provocato una vasta coltre di fumo nero.

Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Proprio l’assenza di persone, macchinari, quadri elettrici, ormai da anni, fa nascere il sospetto che l’incendio sia stato appiccato volontariamente o da qualche disperato che ha trovato un rifugio di emergenza all’interno dei capannoni ormai in pieno degrado.