Ruba orologio Breguet da 250mila euro a turisti di Dubai ospiti all'Armani hotel: arrestato dalla polizia

Milano, 20 giugno 2025 – Una coppia di turisti ferma al semaforo di via Manzoni angolo Monte Napoleone. Pochi passi per raggiungere l'Armani Hotel, che si trova dall'altra parte della strada. Il predone di orologi arriva alle spalle, punta il polso sinistro dell'uomo, un quarantottenne tunisino residente a Dubai e gli sfila un cronografo marca Breguet del valore di 250mila euro. Poi la fuga, prima a piedi e poi in bicicletta, e l'arresto della polizia: in manette un ventiseienne con doppia cittadinanza belga e marocchina.

L'assalto

Stando alle prime informazioni, il ladro, arrestato con l'accusa di furto, è entrato in azione mezz'ora dopo la mezzanotte di venerdì 20 giugno 2025 e ha preso di mira il tunisino e la moglie russa di 37 anni, in vacanza a Milano e ospiti del cinque stelle extra lusso di via Manzoni. Al colpo hanno assistito alcuni passanti, che hanno inseguito il ventiseienne in via dei Giardini. Lì il giovane ha preso una bicicletta per scappare, ma è caduto dopo poche decine di metri. A quel punto, i passanti sono riusciti a riprendere l'orologio, con il cinturino danneggiato, e a riconsegnarlo al legittimo proprietario.

L'intervento della polizia

Poco dopo, sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura, che hanno trovato il ladro a terra con una ferita alla bocca provocata dalla caduta. Dopo aver ricostruito la vicenda e aver contattato la vittima, rintracciata all'ingresso dell'albergo, i poliziotti hanno arrestato in flagranza il belga e verbalizzato la denuncia del turista, che nel frattempo era tornato in possesso del suo Breguet da un quarto di milione.