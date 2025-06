Tentato scippo di Richard Mille da 250mila euro

Gli agenti della polizia locale di Milano diretti dal comandante Gianluca Mirabelli hanno sventato lo scippo di un orologio Richard Mille RM11 del valore di 250mila euro a un turista australiano di 52 anni nel quadrilatero della Moda. È successo martedì alle 14: la pattuglia ha notato al semaforo all’altezza di via Sant’Andrea un gruppo di quattro giovani nordafricani accerchiare un uomo. Subito dopo il furto, uno dei malviventi è scappato, inseguito dalla vittima. Rapidamente, durante la corsa, il ladro ha passato l’orologio a un complice che a sua volta ha fatto un secondo passaggio a un terzo componente del gruppo in bicicletta. La vittima si è lanciata sul ciclista ed è riuscita a placcarlo, ma anche questa volta l’orologio è stato passato a un quarto complice pronto a correre da via San Primo verso via Boschetti, in una staffetta senza fine. Uno degli agenti però è immediatamente sceso dal veicolo di servizio e si è lanciato all’inseguimento del fuggitivo, il quarto uomo, riuscendo a fermarlo in via Boschetti all’angolo con corso Venezia.

Successivamente, i ghisa e il fermato, un ventiseienne francese, sono tornati in via Senato dove l’orologio, scivolato dalla gamba del pantalone del ladro e spinto da questi sotto l’auto di pattuglia in un maldestro tentativo di nasconderlo, è stato riconosciuto e restituito al legittimo proprietario. Il giovane è stato arrestato per furto con strappo aggravato in concorso di reato. Gli altri complici sono invece scappati.