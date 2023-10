Furto in villa a Cassano: tre ladri in azione, allarme dei proprietari

Tre uomini incappucciati fuggono mentre i proprietari stanno rientrando a casa e lanciano l’allarme. Paura ma nessun ferito in via don Minzoni a Cassano, dove l’altro ieri mattina è andato in scena il furto. L’ipotesi è che la banda tenesse d’occhio da un pò l’abitazione e i che i ladri siano entrati in azione al momento giusto, in tarda mattinata, quando la villetta era sguarnita. Ma non hanno fatto bene il calcoli e alla fine si sono quasi trovati faccia a faccia con i padroni di casa, che hanno capito subito cos’era successo. Nelle stanze, raggiunte con il cuore in gola, la conferma dei sospetti: diversi i segnali inequivocabili del passaggio di estranei alla ricerca di un bottino. Alla fine dell’inventario, la conferma: è sparito un orologio di valore. La descrizione del gioiello servirà per provare a rintracciarlo fra i ricettatori. Bar.Cal.