Furto da 10mila euro al negozio Dolce e Gabbana di Milano, otto ladri in fuga

Furto da 10mila euro nel negozio Dolce e Gabbana di corso Venezia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, alle 19.30 di giovedì, quattro uomini, descritti dal commesso come presumibilmente di origine sudamericana, sono entrati nello store della griffe di alta moda e hanno iniziato a chiedere con insistenza informazioni su alcuni capi posizionati sugli scaffali, fingendosi clienti interessati ad acquistarli. Poco dopo, altri quattro, con ogni probabilità loro complici, sono entrati a loro volta nel negozio, che sono riusciti a portare via sei paia di pantaloni, sei magliette, tre camicie e due felpe, per un valore complessivo di circa 10mila euro. Gli otto si sono allontanati in momenti differenti: i primi a uscire sono stati i quattro esecutori materiali, seguiti a stretto giro dagli altri quattro, che all’improvviso hanno liquidato l’addetto alle vendite e sono spariti nel nulla.

Forse in quel momento il dipendente si è accorto che c’era qualcosa che non andava: è bastato un rapido giro di perlustrazione all’interno della boutique D&G per inventariare il bottino, ormai lontano con la banda di ladri. A quel punto, non è rimasto altro da fare che chiamare il 112 e segnalare il colpo alla centrale operativa della Questura. Il primo sopralluogo degli agenti delle Volanti è servito a cristallizzare la situazione e ad avviare le indagini per risalire agli autori: un aiuto determinante alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza, sia quelle installate all’interno del negozio sia quelle che coprono la zona che va da San Babila a via Senato.