Milano, raid in via Capecelatro: arrestate tre ragazze pronte a entrare in un appartamento

Tre giovani di 20, 21 e 25 anni, di origine nomade, sono state arrestate dai Carabinieri, a Milano, per tentato furto aggravato. Tutte risultano avere numerosi precedenti per reati analoghi. I militari del Radiomobile sono intervenuti in via Capecelatro, dove una residente aveva notato le tre ragazze intente ad armeggiare con la porta di un vicino di pianerottolo. All'arrivo dei Carabinieri le tre sono state trovate ancora nel condominio con dei grossi cacciaviti con cui avevano danneggiato la porta.

In attesa del giudizio direttissimo, due delle arrestate sono trattenute alla caserma Montebello mentre la 25enne è risultata destinataria anche di una condanna a 7 anni e 6 mesi di carcerazione per diverse decine di episodi analoghi, commessi, sotto diverse generalità, in tutta Italia, tra Padova, Brindisi, Milano, Pavia e Trieste, e quindi è stata portata nel carcere di San Vittore.

Una 37enne peruviana e un 28 enne cubano, entrambi irregolari, sono invece stati arrestati dalla Polizia nella centrale via Manzoni, mentre pedinavano i clienti dei vari negozi particolarmente affollati per il Salone del Mobile, fino a rubare la borsa di una turista. Bloccati e arrestati i due, gli agenti hanno restituito la refurtiva.