Milano, furti e spaccio: due arresti nella notte

Milano – Questa notte i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per furto e detenzione di droga un 21enne egiziano pregiudicato, intercettato all'esterno di un supermercato di via Farini in possesso di merce per un valore di 13 euro, rubata poco prima, e 12 grammi di hashish.

I militari hanno poi arrestato un 22enne siriano, irregolare e con precedenti, bloccato in corso Buenos Aires subito dopo aver strappato un cellulare dalle mani di un 33enne italiano. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.