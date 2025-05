Furti e spaccio, a Milano super lavoro per la Polizia locale: 7 arresti in un giorno

Milano – Sette persone sono state arrestate nella giornata di ieri, giovedì 289 maggio, dalla Polizia locale di Milano per furto, taccheggio e spaccio.

Il primo episodio è accaduto in un grande magazzino di via Torino dove, attorno alle 16.30, due bulgare di 26 e 48 anni sono state fermate per aver rubato il portafogli a una donna che faceva shopping. Il secondo riguarda due peruviane, entrambe 22enni, attorno alle 18 in un negozio di intimo in Galleria Passarella, fermate dalle security dell'esercizio commerciale perché sorprese a rubare capi di abbigliamento e profumi dopo aver asportato le placchette antitaccheggio, eccetto quella sfuggita alla manomissione che ha fatto scattare l'allarme.

Per quanto riguarda lo spaccio, un trentenne egiziano con precedenti è stato arrestato nel pomeriggio in via Donna Prassede, quartiere Torretta, perché sorpreso con due panetti di hashish da 100 grammi ciascuno nei pressi di una scuola. Intorno alle 22, altri due pusher marocchini di 24 e 22 anni sono stati bloccati in corso Lodi e trovati in possesso di 60 grammi di hashish.