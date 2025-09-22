Tre su tre per la Pro Sesto, è da sola in vetta

La Pro Sesto ribadisce le sue ambizioni e la caratura di un organico che si sta confermando organizzato e sempre pungente. La squadra di mister Angellotti si impone con autorità (3-1) in casa della Trevigliese nell’unico incontro domenicale del girone D e vola da sola al comando della classifica di un raggruppamento che si sta confermando combattuto e molto difficile. Non a caso il quotato Piacenza non riesce a correre al ritmo previsto, mentre anche altri grandi come il Sangiuliano stanno facendo i conti con le difficoltà di un campionato che attende il ritorno nelle posizioni pronosticate di due contendenti più che ambiziose come Desenzano e Pistoiese. In attesa che i valori in campo vengano definiti, i milanesi si distinguono per continuità. A Treviglio, su un campo tutt’altro che facile, la Pro Sesto mette subito in chiaro i suoi propositi ed indirizza la gara sul binario desiderato dopo soli 6’ di gioco con Banfi. La Trevigliese non vuole arrendersi e la gara resta aperta. Nella ripresa, però, i biancazzurri allungano e dopo 15’ Banfi sigla il 2-0. Il doppio vantaggio carica ulteriormente gli ospiti, che gestiscono con autorità la situazione nonostante la tenacia dei bergamaschi. Al 35’ Maffioletti firma il tris e a 3’ dal termine De Gradi insacca il gol del definitivo 3-1. Un guizzo che, però, non mette in discussione il successo della Pro Sesto.

RISULTATI: sabato Correggese-Rovato Vertovese 1-1; Lentigione-Cittadella Vis Modena 1-0; Piacenza-Imolese 0-0; Pro Palazzolo-Sangiuliano 1-1; Progresso-Coriano 1-1; Pistoiese-Sasso Marconi 3-0; Tuttocuoio-Desenzano 0-3; Sant’Angelo-Crema 0-2; ieri Trevigliese-Pro Sesto 1-3.

CLASSIFICA: Pro Sesto 9; Pistoiese e Sangiuliano 7; Lentigione, Cittadella Vis Modena e Crema 6; Desenzano, Rovato Vertovese, Correggese e Piacenza 4; Trevigliese, Sant’Angelo e Sasso Marconi 3; Coriano, Imolese e Pro Palazzolo 2; Progresso e Tuttocuoio 1.

Luca Marinoni