Funzionari comunali, storie sul palco

Spettacolo teatrale come formazione per funzionari di più comuni della Martesana riuniti al TeCa ieri su invito del segretario generale di Cassano d’Adda Fabrizio Brambilla: "Lo spettacolo trae origini dal libro “Persone fuori dal Comune” scritto da Michele Bertola, già segretario generale del Comune di Bergamo e ora di Monza, che racconta belle storie di dipendenti pubblici dei Comuni invitando a saper guardare la bellezza del lavoro che facciamo e quella dei valori che ci ispirano alla scelta profonda che abbiamo fatto con forte responsabilità, etica professionale e integrità". A calarsi nei panni di funzionari comunale sul palco del TeCa Silvia Giulia Mendola ed Enrico Ballardine della compagnia Piano in bilico. I due attori hanno interpretato il ruolo di dipendenti della pubblica amministrazione alle prese con emergenze sanitarie, quartieri disagiati, necessità di risparmiare, vincoli e pregiudizi. Realtà raccontate strappando sorrisi e applausi, ma aprendo anche a riflessioni su quel passaggio del testimone professionale tra chi inizia e chi va in pensione nella pubblica amministrazione, ben rappresentato nell’atto teatrale andato in scena sul palco del Teatro Cassanese. Stefano Dati