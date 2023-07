Funerali di Marco Flavio Cirillo, Lutto Cittadino a Basiglio e commoventi saluti tra amici e concittadini

Si sono svolti ieri mattina nella chiesa di San Salvatore a Milano 3 i funerali di Marco Flavio Cirillo. Nato a Milano l’1 febbraio del 1960, aveva 63 anni. Esponente di Forza Italia, era stato sindaco di Basiglio per due mandati dal 2003 al 2013. A maggio del 2013 era stato nominato sottosegretario di Stato al ministero dell’Ambiente sotto il ministro Andrea Orlando nel governo Letta. Pochi minuti prima delle 10 il feretro è arrivato nel piazzale antistante la chiesa ricoperto da una fascia tricolore ed è stato accolto dal saluto di centinaia di amici e suoi concittadini. Gremita all’inverosimile la chiesa, la funzione è stata molto commovente.

Presente all’interno della Chiesa il gonfalone del Comune a lutto, per l’occasione infatti la sindaca Lidia Reale ha proclamato il lutto cittadino e molte attività commerciali hanno abbassato le saracinesche in segno di saluto per l’ex sindaco. Erano presenti il parlamentare Luca Toccalini della Lega Nord, Alessandro Moneta, ex assessore regionale e anche lui ex sindaco di Basiglio, prima ancora di Marco Flavio Cirillo. Hanno partecipato tutti gli assessori della Giunta che per 10 anni - dal 2003 al 2013 - ha guidato Basiglio con Marco Cirillo sindaco: Luca Procaccini, Andrea Pastore, Anna Moneta. Tra la folla erano presenti Valentina Aprea, ex parlamentare di Forza Italia ed ex assessore regionale, l’ex parlamentare Mario Mantovani, Angelo Ciocca eurodeputato (Lega), Federico Stricagnolo (FI), Daniele Camardo (FdI), Alessandro Mosso (Animalisti Ets), Toccante il ricordo di Andrea Pastore che nel saluto ha ricordato come Marco Cirillo era sindaco di una squadra molto affiatata. Ha concluso il suo saluto con "Ciao capitano" facendo riferimento al ruolo che Cirillo aveva avuto quando era ufficiale in aeronautica. Le parole dell’amico Alessandro Mosso: "Uomo straordinario: caro Marco, ci mancherai profondamente".Mas.Sag.