Funerali Silvio Berlusconi, il piano sicurezza: bonifica anti-esplosivo, tombini sigillati e tiratori scelti sui tetti

Milano – È il giorno dei funerali di Stato dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, scomparso lunedì all'età di 86 anni: le esequie si svolgeranno in Duomo a partire dalle 15, celebrate dall'arcivescovo Mario Delpini.

Dopo le riunioni e i sopralluoghi di ieri per predisporre l'imponente piano di sicurezza, la macchina organizzativa si è messa in moto sin dalle prime ore del mattino: alle 7 sono state trasportate in piazza le circa 1.500 transenne che serviranno a delimitare l'area riservata a chi vorrà assistere all'esterno (fino a un massimo di diecimila persone) alla funzione religiosa e a disegnare i corridoi riservati alle autorità e ai mezzi di soccorso. Sempre entro quell'ora, è stato concluso lo svuotamento dei cestini dei rifiuti, con bonifica e sigillo dei tombini fognari di piazza Duomo.

Intanto, nel pomeriggio di ieri, gli agenti della polizia locale avevano già sistemato i cartelli con divieto di sosta dalla mezzanotte alle 21 di oggi in piazza Fontana, via delle Ore, via Pecorari, via Rastrelli, via Mengoni, via Cattaneo, piazza Diaz e via Larga nel tratto compreso tra via Pantano e via del Verziere. Alle 10, i treni delle linee gialla e rossa della metropolitana hanno iniziato a saltare la fermata Duomo, che resterà inaccessibile fino a quando lo richiederanno le esigenze di sicurezza.

I funerali

Le più alte cariche istituzionali, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla premier Giorgia Meloni, arriveranno in macchina da piazza Fontana, mentre le altre personalità arriveranno dal corridoio piazza Diaz-via Marconi. L'ultimo a entrare nella Cattedrale sarà il Capo dello Stato, che farà accesso al Duomo alle 14.50 dall'ingresso di via Cardinal Martini, cinque minuti prima dell'arrivo del feretro. Presenti anche 32 membri del Governo, che arriveranno a Linate con un volo di Stato, i capi di Stato di Ungheria, Iraq e Qatar e decine di delegazioni diplomatiche.

La vigilanza in piazza

Secondo il piano concordato dal prefetto Renato Saccone, dal questore Giuseppe Petronzi e dai comandanti provinciali di Arma e Finanza Iacopo Mannucci Benincasa e Francesco Mazzotta, condiviso con il Cerimoniale di Palazzo Chigi e Quirinale e affinato in una serie di riunioni tecniche, saranno otto i punti di vigilanza in piazza: uno all'angolo con via Mazzini, uno sul lato dei portici settentrionali, due all'angolo con corso Vittorio Emanuele, uno all'angolo tra piazza Fontana e via Arcivescovado, due in zona Palazzo Reale e uno in via Marconi angolo Dogana. Ogni varco sarà presidiato da una squadra coordinata da un funzionario di via Fatebenefratelli, con agenti, carabinieri o finanzieri muniti di detector e poliziotti del Reparto mobile o militari del Battaglione a supporto.

I controlli preventivi

In mattinata, sono andate in scena le consuete ispezioni anti-esplosivo nella piazza, negli stabili che vi si affacciano, in metrò e in Galleria Vittorio Emanuele. La stessa procedura ha riguardato la Cattedrale, fino alle Terrazze. Le operazioni di bonifica son state effettuate dalle unità cinofile e dagli artificieri antisabotaggio di Upg della polizia e Arma. Durante le operazioni di accesso alla piazza, verrà prestata la massima attenzione ai controlli alle persone che vi faranno accesso, in particolare al contenuto di borse e zaini; le verifiche più accurate verranno effettuate tra piazza Fontana e via Marconi, punti di arrivo delle personalità istituzionali. In campo anche i tiratori scelti di carabinieri e polizia, collocati in alcuni punti strategici individuati durante i sopralluoghi per monitorare dall'alto la presenza di eventuali pericoli in piazza. Come sempre accade in questi casi, saranno dislocati per le vie del centro, dalle strade attorno alla Galleria a San Babila e Cordusio, i nuclei di pronto impiego con altre squadre di forze dell'ordine pronte a intervenire in caso di necessità.

I maxischermi e il sagrato

Nel corso della notte, è stato completato il montaggio dei due maxischermi che consentiranno ai cittadini di assistere in diretta ai funerali in piazza Duomo: uno è stato collocato sul lato del Secondo Arengario, l'altro sul lato della Galleria Vittorio Emanuele. A quell'altezza è stata montata anche la doppia fila di transenne che delimiterà l'area riservata al pubblico, che si estende fino al limitare dell'area verde con le palme. La porzione di piazza antistante, fino alle scale del sagrato alto, resterà sgombra per l'arrivo del feretro (scortato da Arcore a Milano dalla polizia e in città anche dalla polizia locale), a cui sei carabinieri in alta uniforme riserveranno gli onori militari prima dell'ingresso in chiesa dalla porta principale e all'uscita.

Lo striscione

Striscione in ricordo di Berlusconi in corso Buenos Aires

In mattinata è comparso all'inizio di corso Buenos Aires, a due passi da piazza Oberdan, uno striscione in ricordo di Silvio Berlusconi, voluto dai cittadini del comitato Venezia Buenos Aires e da imprenditori e negozianti di Realbaires. "Glielo dovevamo a un uomo sempre generoso", fa sapere Paolo Uguccioni a nome di entrambe le associazioni.