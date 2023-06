Silvio Berlusconi, verso i funerali di Stato: in Duomo 2.300 persone, in piazza capienza fissata a a 10mila

Milano – È in corso il montaggio dei due maxischermi che consentiranno di assistere ai funerali di Silvio Berlusconi, morto ieri al San Raffaele, alle persone che si presenteranno domani pomeriggio in piazza Duomo. I maxischermi saranno posizionati sui due lati lunghi del sagrato basso della Cattedrale, con angolazione di circa 30° rispetto all'interno della piazza per consentire a tutti di vedere le immagini che verranno proiettate.

Le autorità arriveranno dal lato di Palazzo Reale ed entreranno da due accessi: quello di via dell'Arcivescovado sarà riservato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla premier Giorgia Meloni e a tutti i membri del Governo; da quello di piazza Duomo entreranno le altre autorità. Indiscrezioni parlano al momento della partecipazione di due capi di Stato esteri e di numerosissime delegazioni diplomatiche. Secondo indiscrezioni, parteciperanno alle esequie, tra gli altri, il premier ungherese Victor Orban, il presidente dell'Iraq Abdul Latif Sharid e l'emiro del Qatar Tamim Al Thani. All'interno della Cattedrale è prevista una capienza di circa 2.200-2.300 persone. Alle 14.45 entreranno tutte le autorità. Alle 14.50 arriverà il feretro, seguendo un percorso cittadino da Arcore al centro di Milano. Alle 14.55, entrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Le auto di rappresentanza verranno parcheggiate in zona piazzetta ex Reale e nelle vie attorno a piazza Fontana (il Comune ha già sistemato i cartelli per il divieto di sosta). La parte che si trova vicino al sagrato alto dovrà restare sgombra per consentire il passaggio del feretro e per tenere libera una via di fuga per eventuali interventi dei mezzi di soccorso.

Off limits per i cittadini anche la porzione di piazza più vicina ai portici meridionali lato Arengario, fino all'inizio di via Mazzini. Il feretro verrà portato a spalla sul sagrato alto e al termine del picchetto d'onore entrerà nella Cattedrale per le esequie. La piazza sarà suddivisa in una serie di isole transennate, con vie di fuga intermedie. Il posizionamento delle transenne quasi a metà piazza ridurrà notevolmente il numero massimo di presenze, di solito fissato a quota 20mila: la capienza della piazza sarà fissata a circa 10mila persone.