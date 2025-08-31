Violenze

di genere

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
Milano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaMilano, fuggono all’alt e speronano l’auto della Polizia locale: bloccati con lo spray urticante
31 ago 2025
REDAZIONE MILANO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Milano
  3. Cronaca
  4. Milano, fuggono all’alt e speronano l’auto della Polizia locale: bloccati con lo spray urticante

Milano, fuggono all’alt e speronano l’auto della Polizia locale: bloccati con lo spray urticante

Inseguimento nella notte, arrestati due cittadini marocchini di 27 e 35 anni mentre una terza persona in auto con lor è riuscita a fuggire

Una pattuglia della Polizia locale di Milano (foto di repertorio)

Una pattuglia della Polizia locale di Milano (foto di repertorio)

Per approfondire:

Milano, 31 agosto 2025 – Due cittadini marocchini di 27 e 35 anni sono stati arrestati questa notte dalla Polizia locale di Milano con l'accusa di resistenza e lesioni.

È successo intorno all'01:30, in via Pareto, all'incrocio con via Cefalonia, quando un'auto Peugeot 208 con a bordo i due uomini e una terza persona, non si è fermata all'alt del posto di blocco. Gli agenti hanno inseguito il veicolo e, dopo uno speronamento con la pattuglia, sono riusciti a bloccarlo.

Il terzo occupante è riuscito a fuggire mentre per fermare i due arrestati è stato necessario utilizzare lo spray urticante in dotazione ai ghisa. Nella perquisizione dell'auto è stata trovata piccola quantità di cocaina pari a 0.3 grammi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata