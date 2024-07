Fuga di gas, scatta l’allarme. Chiuso un tratto della Binasca evacuata una casa di riposo

Proseguiranno anche oggi i disagi per la fuga di gas che ha provocato un forte allarme per gran parte della giornata di ieri nella zona periferica di Binasco, sulla strada Cerca dove sorgono una residenza per anziani e un motel. La fuga di gas è stata rilevante, a quanto hanno riferito i vigili del fuoco, da qui la decisione dei responsabili della sicurezza, a scopo preventivo, di evacuare parte della Rsa Heliopolis. L’allarme è stato lanciato alcuni minuti prima di mezzogiorno quando all’interno della Rsa hanno sentito il fortissimo odore di gas. La macchina dei soccorsi è scattata rapidamente e in pochi minuti sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri e un’ambulanza in supporto alle operazioni. Una parte degli ospiti presenti in un’ala della struttura sono stati fatti uscire in una situazione resa ancora più difficile dalla torrida giornata con temperature vicino ai 38 gradi. Dopo circa un’ora, sempre a quanto hanno riferito i vigili del fuoco, le persone evacuate sono state ricollocate in un’altra ala dell’edificio ritenuta in sicurezza. Per consentire le operazioni di soccorso è stato necessario chiudere il tratto di strada che collega la provinciale 40 "Binasca" alla Sp 30 per Rosate e di conseguenza deviare il traffico diretto verso il casello della 7 di Binasco su percorsi alternativi. Nonostante la giornata di traffico scarso, essendo domenica, si sono formati rallentamenti e code nei pressi della rotatoria di Binasco ma la situazione è rimasta sempre sotto controllo. Il danno alla condotta,come è stato accertato, si è verificato in un cantiere stradale di fronte al civico 2 di via Strada Cerca dove appunto ha sede la Rsa e a poca distanza sorge un motel. A quanto pare durante le operazioni di scavo è stata danneggiata una condotta che ha originato una forte fuga di gas che ha invaso tutta l’area della residenza per anziani raggiungendo anche le abitazioni della periferia di Binasco. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Snam per intercettare e chiudere la perdita. I lavori sono proseguiti tutta la notte. "Il tratto tra le due rotonde, quella della Binasca alla rotonda del casello - spiega in una nota il Comune - resta chiuso. Probabili interruzioni nella fornitura di gas in territorio di Binasco sino a fine intervento".