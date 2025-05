Front e back office. L’impresa cerca risorse

Impiegato/a front office, 1 postoSede di lavoro: Sesto San Giovanni. Codice offerta Afolmet: 94402. Contratto: determinato 12 mesi scopo assunzione, full time 40 ore. La risorsa per azienda in ambito controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi si dovrà occupare di gestione centralino, apertura porte tagliafuoco e sblocco ascensori, ricezione, registrazione, accoglienza degli ospiti, smistamento chiamate in ingresso e altre mansioni.

Back office assistant, 1 postoSede di lavoro: Sesto San Giovanni. Codice offerta Afolmet: 94401. Contratto: determinato o indeterminato, orario part time. La risorsa per azienda in ambito controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi, si dovrà occupare di supporto alla redazione delle offerte ed invio ai clienti, supporto alla gestione amministrativa degli avanzamenti delle attività, sia verso il cliente sia verso i fornitori.

