FringeMI Festival. Spettacoli veri in luoghi speciali

Presentata alla stampa la nuova edizione del FringeMI Festival, rassegna diffusa di spettacolo dal vivo, dal 31 maggio al 9 giugno. L’iniziativa, ideata e coordinata da Bardha Mimòs, è alla sesta edizione e si svolgerà in 13 quartieri di Milano con ben 75 spazi. Gli spettacoli sono disseminati in luoghi non teatrali: bar, locali, due ostelli, due studi d’artista, un cinema, quattro librerie, due biblioteche, un hotel di lusso, la sede di una casa editrice, tante cascine, qualche ristorante e perfino un mercato comunale coperto, una falegnameria e una Rsa. Molti eventi sono realizzati anche in luoghi aperti come parchi, anfiteatri, piazze, aree strategiche sottratte al traffico, mercati rionali e cortili di condomini. Seguiremo con interesse la kermesse per raccontarvi tutti gli spazi che si attivano per la cultura in occasione di questa bella chiamata.

Cominciamo col segnalare la bella vitalità del quartiere Martesana, che quest’anno amplia moltissimo la sua area di intervento. Da una parte i luoghi sociali aperti come l’Rsa San Francesco d’Assisi, su piazza Piccoli Martiri, l’Anfiteatro della Martesana, il nuovo spazio polifunzionale Mart-out, il cortile di BIG, il borgo di Greco, e il cortile di Stazione Radio. Dall’altra i locali della vita notturna: il rinnovato Ligera su via Padova, Radici e la new entry Alibi, ex officina meccanica oggi spazio polifunzionale per concerti e talk. Un progetto che nasce nel marzo 2023 per rispolverare la passione per lo storico "club milanese", un locale aperto a tutti coloro che vogliono esibirsi e tutti quelli che vogliono scoprire qualcosa al di fuori da radio, giornali e social. Sono già tantissimi gli eventi serali proposti da questa giovane anima nascosta milanese, dedicati al suono della kalimba, al burlesque, alla stand-up comedy, all’improvvisazione teatrale. Non mancano le notti in Jazz, Blues, Rock, Funk, e i Live dj set, grazie al delizioso piccolo palco incastonato nella sala con davanti tanti tavolini da cui è possibile partecipare agli eventi senza perdere il piacere di condividere il tempo con gli amici, sorseggiando cocktail e stuzzicando. Nei giorni del FringeMi Festival su questo palco andrà in scena uno spettacolo che promette di unire leggerezza e impegno sociale, "Generazione Pasolini" di Marta Bulgherini. Alibi - Via Aristotele, 14 - Tel. 02 22175272