Fridays for future a Milano: migliaia di studenti in piazza. Ecco il percorso del corteo

Milano, 6 ottobre 2023 – Migliaia di studenti milanesi sono presenti all’ormai classica manifestazione ambientalista “Fridays for future” che va in scena in varie città italiane ed europee per richiamare l’attenzione di politica, media e opinione pubblica sull’emergenza clima.

A Milano il concentramento è stato in largo Cairoli con almeno mille ragazzi che hanno iniziato srotolare striscioni e inneggiare slogan, prima di iniziare il corteo che si snoda in tutto il centro di Milano fino ad arrivare in via Melchiorre Gioia dove il serpentone sarà sciolto.

Le strade interessate dal corteo vengono chiuse al traffico: via Cusani, via Broletto, piazza Cordusio, via Grossi, via Santa Margherita, piazza Scala, via Verdi, via Giardini, via Manzoni, via Cavour, via Manin, piazza Repubblica, viale Monte Santo, Porta Nuova e via Melchiorre Gioia.

Atm, di conseguenza, modificare il percorso delle seguenti linee del trasporto pubblico su superficie, tram o bus: 1, 2, 4, 9, 10, 12, 14, 33, 43, 57, 85, 94.