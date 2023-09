Lo show delle Frecce tricolori illumina il cielo di Milano

Milano, 11 settembre 2023 – E’ stato Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, il "cuore" delle celebrazioni del centenario dell'Aeronautica Militare in Lombardia. Un programma intenso che si è aperto lunedì 11 settembre alle 10.45 con il sorvolo delle Frecce Tricolori su Milano e, in particolare, intorno a Palazzo Pirelli e a Palazzo Lombardia: un passaggio di una decina di minuti con il rombo unico dei nostri aerei a zittire i rumori del traffico cittadino e con migliaia di milanesi con gli occhi al cielo per uno spettacolo unico.

Le Frecce a Milano

"L'Aeronautica Militare - ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, p - ha deciso di regalar' il tricolore a Milano e alla Lombardia. Il sorvolo delle Frecce Tricolori sui cieli di Milano e sul Pirellone è un omaggio alla nostra Regione, alle nostre istituzioni e ai lombardi. Palazzo Pirelli, che con i suoi sessant'anni è un po' più "giovane" dell'Aeronautica Militare, è un simbolo dell'innovazione, del saper fare e del coraggio dei lombardi. Il Pirellone quando fu pensato e costruito era un edificio visionario quanto bastava per far intravedere il futuro. Caratteristiche che raccontano bene anche la storia centenaria dell'Aeronautica Militare".