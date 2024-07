Franco Ciraolo vicecomandante: "Premiati abnegazione e impegno"

La promozione dopo 42 anni di servizio. Il commissario capo diventa vicecomandante della polizia locale a Pioltello. Cerimonia in municipio per Franco Ciraolo, "una vita spesa per la comunità con abnegazione", dice il comandante Mimmo Paolini, che l’ha voluto al proprio fianco. Dal corso per vigile urbano in piena “Milano da bere“ ai nuovi gradi, una carriera "fra impegno e capacità di risolvere i problemi", aggiunge il superiore.

"I ‘ghisa’ sono la carta d’identità del Comune, per me era vero agli inizi e lo è ancora adesso", racconta con un pizzico di commozione l’ufficiale che ha ricevuto l’avanzamento. Per anni il corpo in città è stato senza un secondo, "ho pensato che fosse arrivato il momento di nominarlo – spiega Paolini –. La scelta non poteva che cadere su Ciraolo per la sua disponibilità, per la capacità di risolvere problemi complessi e per la stima personale che nutro nei suoi confronti".

Parole che sono andate a segno. "Pur non ambendo ad alcuna posizione, e riconosco che questo spesso è un difetto, sono contento di questa decisione", dice l’interessato.

"La polizia locale è davvero l’immagine del Comune, un’interfaccia per tantissima gente, i cittadini incontrano gli agenti per strada, il loro lavoro non è per niente scontato dal punto di vista umano e soprattutto è molto delicato: tutti i giorni hanno a che fare con situazioni difficili da gestire – sottolinea la sindaca Ivonne Cosciotti –. Il nostro gruppo è una squadra collaudata, i grossi problemi non si affrontano mai da soli, per far funzionare le cose serve collaborazione e qui non manca certo. Per anni il comando è stato incompleto e ora abbiamo rimediato. Il ruolo di vice è sicuramente una grande responsabilità, ma è anche un riconoscimento al merito di un’intera carriera vissuta a Pioltello, conquistandosi nel tempo tutti i ruoli con impegno, devozione e professionalità".

Alla nomina ha partecipato l’intera giunta, alla fine, per suggellare il momento, è stata anche scattata la foto di rito.