Fortunato Ortombina nuovo sovraintendente della Scala dall’1 giugno. Sala: “Accordo totale”

Ormai manca solo una sigla sul contratto. Il 23 maggio sarà il giorno di Fortunato Ortombina: "Viene per firmare la proposta, sono incarichi pubblici per cui la retribuzione è definita dalla legge, c’è poco da discutere. Siamo già d'accordo su tutto, verrà prima da me a Palazzo Marino e poi in Scala per gli aspetti tecnici e burocratici, per espletare gli atti necessari affinché dal 1 giugno possa essere ufficialmente il sovrintendente designato", ha annunciato oggi Beppe Sala. A quanto spiega il sindaco, l’attuale sovrintendente della Scala, Dominique Meyer, ha accettato la proroga del suo incarico fino al primo di agosto 2025 (il contratto scadeva a febbraio di quell'anno).

La data di inizio della nuova sovraintendenza potrebbe slittare di qualche settimana, ma ha aggiunto Sala, "la nostra intenzione è che inizi dal 1 giugno". Non si sa ancora se Ortombina ricoprirà il doppio ruolo di sovrintendente e anche direttore artistico. "Quello che gli ho detto è 'comincia ad arrivare poi ci ragioniamo’ - ha detto Sala - . In questo momento la cosa importante è che lui si affianchi a Meyer per cominciare a programmare le stagioni da definire, le prossime due aperture della Scala sono già definite e saranno gestite dal maestro Chailly. Però poi bisogna andare avanti e cominciare ad entrare nei meccanismi economici e finanziari di gestione della scala".