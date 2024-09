Forti temporali: "Rischio allagamenti"

Nuova ondata di maltempo prevista per oggi a Milano e scatta quindi l’allerta gialla in città per forti temporali forti e rischio di allagamenti e esondazioni dei fiumi, mentre a nord il rischio è arancione. La fase acuta della perturbazione è prevista a partire dal pomeriggio di oggi, proseguendo durante la sera e la notte per arrivare fino alle prime ore di lunedì.

L’allerta è stata rilanciata sul proprio priofilo Facebook anche dall’assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile Marco Granelli: "Oltre ai temporali in città - scrive Granelli - potremmo avere innalzamenti di Seveso e Lambro. Sul Seveso la vasca è stata svuotata e quindi pronta per accogliere la piena, anche se ancora oggi è la sola, fino a quando la Regione non farà quelle di Senago e Lentate. Sul Lambro potremmo avere allagamenti nel Parco Lambro e al quartiere Ponte Lambro. Mm e Amsa stanno effettuando pulizie straordinarie e verifiche preventive nei sottopassi e nei luoghi a maggiore rischio. La Protezione civile sta diffondendo nelle località a rischio gli avvisi appesi agli ingressi delle case, e anche Mm sta facendo lo stesso nel quartiere popolare di via Rilke. Chiediamo a chi risiede in questi quartieri o vi transita di prestare attenzione e togliere le auto dalle zone più a rischio. A tutti in città chiediamo la massima attenzione, nei sottopassi e nelle zone alberate. Il sistema di Protezione civile è attivato".