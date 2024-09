Fontana e Tironi ai Salesiani

Passione e "saper fare" sono queste le parole chiave del discorso di buon inizio d’anno scolastico del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione all’istituto Salesiano Sant’Ambrogio Opera don Bosco a Milano. "È fondamentale che, indipendentemente dal percorso scelto, voi ragazzi siate spinti dalla passione per quello che studiate. Tra voi io vedo già medici, ingegneri, architetti, avvocati, responsabili di officina, elettricisti, grafici pubblicitari, assemblatori meccanici e progettisti. Questi sono i mestieri che mancano e che gli imprenditori lombardi richiedono. Le imprese cercano giovani dotati di competenze, di voglia di fare, di imparare - continua Fontana- lavorare in Lombardia è una fortuna, costruita da generazioni di ragazzi come voi, che hanno reso la nostra regione uno dei più importanti centri economici e produttivi del mondo. Il merito è del ’saper fare lombardo’: un mix unico che unisce il genio e la creatività italiana a un approccio pragmatico e produttivo, tipico della Lombardia".

Alla cerimonia all’istituto don Bosco hanno preso parte anche Paola Frassinetti, sottosegretario di Stato all’Istruzione, Luciana Volta direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, don Sandro Ticozzi direttore dell’Opera Salesiana, don Massimo Massironi preside della scuola e Angela Castelli direttrice della formazione professionale dell’istituto. Presente anche l’assessore regionale all’Istruzione Simona Tironi: "La Regione sostiene il ruolo fondamentale della scuola come luogo dove coltivare il merito e accrescere le proprie libertà".

M.S.