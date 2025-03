Fondo QuBì anti-povertà: 500mila euro

Nasce il fondo solidale “QuBì – contro la povertà minorile“ per sostenere le reti territoriali di contrasto alla povertà di famiglie con minori a Milano. Nel 2025 il progetto Qubì del Comune si dota di uno strumento di raccolta costituito presso Fondazione di Comunità Milano per valorizzare le risorse di chi voglia sostenere bambine e bambini a rischio marginalità ed esclusione in tutti e nove i Municipi.

Primo donatore sarà Fondazione Cariplo che, per stimolare la generosità di cittadinanza, imprese e organizzazioni, raddoppierà il totale raccolto fino ad un massimo di 500mila euro. È ampio il perimetro delle azioni di Qubì: dall’intercettazione del bisogno espresso alla rilevazione di situazioni di rischio non ancora in carico ai Servizi sociali, dal supporto materiale (attraverso aiuti alimentari, spese sanitarie, attività extrascolastiche, anche di tipo sportivo) all’accompagnamento ai servizi del territorio.

"In una società in cui la domanda sociale cresce e diventa ogni giorno più complessa – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé, che ha annunciato la creazione del Fondo durante l’inaugurazione del Forum del Welfare – non basta gestire bene le sempre più esigue risorse a disposizione, è necessario coinvolgere tutto il tessuto sociale per costruire un sistema di risposte che veda una forte regìa pubblica".