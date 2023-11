Metrotranvia Milano-Limbiate e prolungamento M1 a Baggio: ok ai fondi

Milano, 14 novembre 2023 – Via libera dal ministero dei Trasporti a una serie di fondi per le linee dei trasporti pubblici. Molti degli stanziamenti, attribuiti a infrastrutture per cui è emerso un aumento della spesa complessiva in seguito all’incremento dei costi delle materie prime, sono riservati alla Lombardia.

I finanziamenti sono stati annunciati con una nota diffusa dall’ufficio stampa del ministero guidato dal leader della Lega Matteo Salvini.

Gli interventi in Lombardia

Queste le opere che hanno ricevuto un ulteriore finanziamento nella nostra regione: sono in arrivo 88,4 milioni per la riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate (la cosiddetta Frecciarancio), 145 milioni per la linea metropolitana M1, a garantire il prolungamento della linea fino al quartiere Baggio - Olmi - Valsesia, 63 milioni al Comune di Brescia per la nuova linea tranviaria Pendolina-Fiera (T2).

Fondi anche per l’ampliamento del deposito Gallaratese dei treni della linea metropolitana 1 a Milano.

Le altre operazioni

Complessivamente sono stati assegnati 392,9 milioni di euro, stanziati con la legge di bilancio 2023: il denaro, oltre che in Lombardia, arriverà alla Toscana con la distribuzione di 48,7 milioni al Comune di Firenze per il sistema tramviario di Firenze: Linea 3 (II lotto) - tratta Libertà - Rovezzano (Linea 3.2.2).

Altre risorse saranno in seguito assegnate ai comuni di Palermo e Torino per analoghi interventi, una volta conclusa l'istruttoria tecnica. Lo schema di decreto è stato ora trasmesso dal ministero alla Conferenza Unificata ai fini dell'intesa e del successivo perfezionamento.