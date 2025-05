Caso superbonus, Conte alle case popolari

Una folla di sostenitori del MoVimento 5 Stelle e del candidato sindaco del centrosinistra Leo Missi ha accolto il presidente Giuseppe Conte che ha visitato il quartiere popolare di Rozzano dove sono state riqualificate alcune palazzine grazie al super bonus del 110%. Il presidente Conte però si è soffermato a parlare con la stampa solo delle elezioni del nuovo Papa Gregorio XIV Leone XIV. "È un ottimo segnale nel suo discorso ha nominato quattro volte la parola pace che per noi è un segno di speranza". Il presidente Conte ha proseguito il giro per il quartiere popolare fino al centro culturale Cascina Grande dove si è svolto un evento elettorale per le prossime elezioni amministrative. Conte ha elogiato i lavori realizzati col superbonus parlando di puntare a migliorare ancora di più la situazione del quartiere popolare.Mas.Sag.