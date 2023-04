Folla all’Idroscalo per il motoraduno degli Hell’s Angels

Giacche borchiate, bandana e scintillanti Harley Davidson hanno fatto da pittoresco sfondo a Riding Season, il variopinto evento che chiama a raccolta migliaia di centauri italiani per dare il via alla stagione motociclistica fatta di motoraduni, manifestazioni legate al mondo delle due ruote e, tengono a precisare gli organizzatori, migliaia di chilometri percorsi in solitaria o in compagnia. Una folla variegata formata da appassionati, proprietari di moto o semplici curiosi si è assiepata all’Idroscalo, assaporando il clima primaverile, per farsi coinvolgere dal ricco programma, girovagare fra gli stand di costruttori e accessori di ogni genere, assistere ai bike show e ammirare i coloratissimi chopper super personalizzati, stile "Easy Rider", e moto di ogni genere e per ogni gusto. Musica e street food hanno arricchito il raduno organizzato dagli Hell’s Angels Mc Milano.