Fleximan a Buccinasco: le telecamere hanno ripreso la fuga di chi ha abbattuto i 4 velox. Il sindaco: “Ci sono filmati interessanti”

Buccinasco (Milano) – “Si sono spostati in auto e quindi sono stati ripresi, ci sono filmati interessanti” con queste parole il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti torna sul caso dei “Fleximen” lombardi che nella notte fra lunedì e martedì scorsi, hanno abbattuto quattro autovelox nel comune del Milanese. La Polizia locale di Buccinasco ha acquisito le immagini dell'auto usata dai vandali.

L’annuncio dell’installazione di quattro nuovi velox, in via De Amicis a Gudo Gambaredo, tra via Lomellina e via Meucci (in entrambi i sensi di marcia) e in via Emilia aveva diviso i cittadini sui social. Ma a Buccinasco, in realtà, non c’è stato neppure il tempo di metterle in funzione le postazioni per il controllo della velocità: quando sono state abbattute erano ancora vuote, non c’era ancora dentro il dispositivo «velox» per controllare il rispetto dei limiti.

L’installazione riguardava “strade da dove sono giunte numerose segnalazioni e sono capitati incidenti, anche gravi. In alcune vie si fanno addirittura gare di velocità, aveva spiegato il sindaco che alla notizia delle quattro nuove postazioni abbattute ha risposto: “Ora le raddoppiamo”. Una svolta nell’individuazione dei vandali potrebbe quindi arrivare dalle telecamere.