Firma fra Asst e Comune: "Potenziare i servizi per i malati"

Siglato un protocollo d’intesa tra l’Asst Melegnano Martesana e il Comune di Pieve Emanuele con l’obiettivo di offrire risposte concrete e supporto ai bisogni sociosanitari della popolazione. Il Comune è ufficialmente riconosciuto come Spoke di comunità legato alla Casa di Comunità di Rozzano, primo esempio di questo tipo in Lombardia. "È un riconoscimento importante al lavoro portato avanti in questi anni dal Centro di Cultura Socio-Sanitaria - commenta il sindaco di Pieve Emanuele, Pierluigi Costanzo – tra i firmatari dell’accordo -. Siamo soddisfatti di lavorare insieme tra istituzioni per creare nuove opportunità di servizi sociosanitari a favore dei cittadini. Il Comune ha messo a disposizione i locali ed è attivamente coinvolto nelle progettualità attraverso l’assessore ai Servizi sociali, Margherita Mazzuoccolo, e il sociologo Vincenzo Chiantia. Le cose funzionano quando si fa rete tra tutti gli attori: medici, istituzioni sanitarie, enti locali. Una grande squadra al servizio del cittadino e della sua salute". "Le strutture che abbiamo aperto, in particolare le Case di Comunità – spiega Roberta Labanca, direttore generale di Asst Melegnano Martesana – rappresentano un primo presidio fondamentale. Tuttavia, siamo consapevoli della necessità di potenziare la nostra presenza sul territorio, valorizzando i professionisti – medici di cure primarie e non solo – che operano a stretto contatto con la popolazione, e creando sinergie con i Comuni, che hanno il polso delle esigenze sanitarie e sociali delle famiglie e delle comunità locali". Samuel Dal Gesso, direttore del Distretto Visconteo, sottolinea: "Nel territorio, con 120mila abitanti, siamo presenti con la Casa di Comunità e, in futuro, con l’Ospedale di Comunità di Rozzano". "A Pieve – racconta Cristiano Gandini, referente dei medici – è attivo da un gruppo di professionisti composto da medici, infermieri, psicologi, counselor, una pediatra, una logopedista, una fisioterapista, un dietista e un sociologo. Insieme hanno fondato il "Centro di Cultura Socio-Sanitaria E. Taddei". Il centro offre servizi di prevenzione, diagnosi e cura di base, e si avvale di cittadini volontari che gestiscono le sale d’attesa, la segreteria e l’informazione agli utenti".Mas.Sag.