.Finalmente il ritorno di vinili e Cd A Novegro l’esposizione dedicata a collezionisti e appassionati

di Alessandra Zanardi

Un’occasione per collezionisti, appassionati, curiosi e nostalgici; al Parco esposizioni di Novegro torna il Novegro Vinile Expo, mostra-mercato di vinili e cd in programma oggi e domani nel padiglione D della struttura. Si punta a replicare il successo dell’edizione invernale del medesimo evento, che nel week end del 4 e 5 febbraio ha totalizzato 120 espositori, italiani e stranieri, e 2500 visitatori. Anche in questa nuova tornata sono attesi più di cento espositori.

Pop, rock, metal, disco, funky, classica, jazz, elettronica, ambient e cantautorato italiano: sono solo alcuni dei generi che si potranno trovare curiosando tra i banchetti, con la possibilità di acquistare 33 e 45 giri difficilmente reperibili tramite i circuiti commerciali mainstream. "Un fattore distintivo dell’evento – spiegano gli organizzatori - è l’alta qualità della merce in vendita, che garantisce una proficua sessione di shopping sia per chi cerca un prodotto specifico di grande interesse collezionistico sia per chi vuole semplicemente acquistare dei nuovi dischi. La manifestazione, che è a tutti gli effetti la più grande d’Italia dal punto di vista del numero di espositori, ha avuto anche una risonanza notevole a livello internazionale, tanto che tra i visitatori ce ne sono diversi provenienti dall’estero".

Il padiglione resterà aperto oggi dalle 10 alle 19, domani dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito fino ai 18 anni e ridotto a 5 euro fino ai 30 anni. Il biglietto intero costa 8 euro.L’’iniziativa avrà anche un ospite speciale. si tratta di Garbo, il padre della new wave italiana, che sarà presente al Novegro Vinile Expo per un firmacopie promozionale del suo nuovo album "Nel vuoto", uscito il 21 aprile. L’appuntamento col cantautore è domani dalle 11 alle 15.

Per gli amanti del vintage e delle curiosità, domani è in programma anche il mercatino "Pulci e non solo" a San Donato, nel parcheggio del quinto palazzo uffici dell’Eni. Le bancarelle resteranno a disposizione per l’intera mattinata, fino alle 14. Sempre a Novegro invece, nel week end del 13 e 14 maggio, il Parco esposizioni ospiterà il Festival del fumetto, altro appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere. Durante la manifestazione ci sarà spazio anche per videogames, travestimenti "cosplay", giochi di ruolo e da tavolo.