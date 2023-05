Filippo Magnini, chi è il nuotatore eroe che ha fatto arrestare una ladra a Milano

Filippo Magnini ha quel tipo di coraggio che non conosce esitazioni e vive d’istinto. Insieme alla moglie Giorgia Palmas ha salvato un turista da furto a Milano rincorrendo la ladra. Ma non è la prima volta che il campione di nuoto mostra questo spirito d’azione. Nel 2019 ha salvato un altro turista da un malore nelle acque di Cala Sinzias, fra Villasimius e Costa Rei, in provincia di Cagliari.

In quell’occasione, il bagnante stava rincorrendo a nuoto un gonfiabile portato via dal vento, quando gli era venuto un mancamento a causa sforzo eccessivo. Magnini, che si trovava vicino, non ha esitato un solo istante e si è gettato in acqua riportando l’uomo a riva, al sicuro.

Il nuotatore, nello stile libero, è considerato il miglior italiano di sempre nelle distanze brevi. Per due volte è stato campione mondiale nei 100 metri, nel 2005 e nel 2007. Ha vinto anche due titoli mondiali in vasca corta e complessivamente diciassette ori europei. Nella vita privata, è stato per lungo tempo fidanzato con Federica Pellegrini. Si è sposato con Giorgia Palmas nel 2021, da cui aveva già avuto una figlia nel 2020.