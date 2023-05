Filippo Magnini e Giorgia Palmas bloccano borseggiatrice a Milano: cosa è successo in corso Sempione

Milano, 27 maggio 2023 - Filippo Magnini e Giorgia Palmas eroi per caso. Il campione di nuoto e la showgirl hanno bloccato una ladra oggi pomeriggio a Milano. La coppia, sposata dal 2022, era a pranzo in un locale in corso Sempione, vicino all'Arco della pace, quando ha sentito le urla di una turista a cui a un'altra donna aveva cercato, senza riuscirci, di rubare la borsa.

Magnini e Palmas bloccano la ladra

La borseggiatrice ha cercato di scappare ma Magnini e la moglie l'hanno bloccata fino all’arrivo degli agenti. Sono stati loro stessi a chiamare la polizia, che è arrivata sul posto e ha identificato i presenti. La ladra, una cubana di 62 anni, è indagata in stato di libertà per tentato furto. La vittima, una turista francese di 51 anni, ha poi ringraziato la coppia vip accorsa in suo aiuto. Non è stata questa l'unica volta in cui Magnini e Palmas hanno aiutato una persona in difficoltà.

Il precedente

Il 7 luglio 2019 il campione ha salvato un bagnante in difficoltà nel mare davanti alla spiaggia vicino a Villasimius in Sardegna. L'uomo era andato in difficoltà mentre rincorreva a nuoto un gonfiabile che veniva portato via dal vento, gli amici con lui avevano iniziato ad urlare chiedendo aiuto. I bagnini erano scesi dalla torretta di osservazione per salire sul gommone di salvataggio e raggiungere l'uomo, ma Magnini che stava nuotando insieme a Palmas era riuscito a raggiungerlo prima e lo aveva tenuto a galla fino all'arrivo dei soccorsi.