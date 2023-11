Fiera Oh Bej! Oh Bej!. Ecco le regole fissate per tutti gli ambulanti

La Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! si svolgerà come da tradizione il 7, 8, 9 e 10 dicembre 2023. La location è la stessa degli ultimi anni: piazza Castello, piazza del Cannone e via Minghetti. La graduatoria definitiva, rettificata all’esito delle integrazioni e dei reclami pervenuti, con l’indicazione dei numeri di posteggio assegnati in esito al pubblico sorteggio tenutosi il 21 novembre è stata resa pubblica ieri, tramite Albo pretorio, dal Comune, che ha fissato anche regole stringenti per gli ambulanti che potranno partecipare alla Fiera.

I concessionari di posteggio agli Oh Bej! Oh Bej!, per ottenere il libero accesso all’interno del perimetro fieristico, dovranno produrre, al personale addetto alla sorveglianza, la lettera d’assegnazione e il cartoncino recante il numero del posteggio assegnato, rilasciati dall’Ufficio Fiere. Il posteggio assegnato dovrà essere occupato nella giornata del 7 dicembre 2023 entro le 7.30. Nei giorni 8, 9 e 10 dicembre, l’occupazione del posteggio assegnato dovrà avvenire entro e non oltre le 08.30. Dopo tale termine gli operatori assenti saranno definitivamente sostituiti con le riserve; sono da intendersi assenti anche coloro che, pur rispondendo all’appello, non occuperanno di fatto, il posteggio.

In fase di spunta, esaurite le riserve per genere e dovendo attingere dall’elenco delle riserve generali, per i generi: “accessori d’abbigliamento” riferito a tutti i sottogeneri; “Calzature-Confezioni“; “Casalinghi”; “Cd, Dvd, Dischi, Musicassette e Video Accessori”; “Merceria” e sottogeneri; ”Pelletteria”; “Pizzi, ricami, tovagliati e biancheria casa”; “Bigiotteria”, l’implementazione del numero di posteggi assegnati alle categorie sopra richiamate non può superare del 50% (con arrotondamento per difetto) dei posti previsti per tale genere in organico. Gli esercenti il genere “Articoli internazionali” non possono vendere merce per la quale è già previsto apposito genere, salvo che siano rappresentativi della cultura di paesi esteri. Gli esercenti il genere “Articoli diversi” potranno vendere un solo articolo tra quelli indicati nell’elenco degli articoli diversi (riportato in coda al presente disciplinare). In caso di inosservanza ai trasgressori oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria, verrà inibita la partecipazione alla successiva edizione della stessa Fiera. È obbligatorio per i concessionari di posteggio di pagare il canone Osap di mantenere pulito il suolo pubblico e di deporre i rifiuti di qualsiasi genere nei sacchi a perdere, di cui ciascun operatore deve dotarsi a sue spese.

Gli operatori commerciali potranno vendere uno solo tra i generi previsti nel seguente elenco: accessori per calzature; accessori per telefonia mobile e fissa e accessori per computer; articoli da campeggio; articoli elettronici; articoli fotografici; articoli militari; articoli per fumatori; articoli per la pulizia della casa; articoli sportivi; bottoni, filati, aghi, piccola minuteria per merceria; cicli e accessori per auto-moto e cicli; cuscini e articoli in plastica; ferramenta; gadgets; minerali e pietre dure; orologi; ottica e strumenti per l’ottica; pomata autolucidante; prodotti terapeutici e igiene per la persona; ricambi per cucine a gas

scale telescopiche; scatole portatutto; stampe nomi su magliette; strumenti musicali; tappeti; tappetini