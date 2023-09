Fiera di San Rocco a Lainate: 3 giorni di festa grande

È tutto pronto per la 94a edizione della Fiera di San Rocco, la manifestazione che segna la ripresa della vita lainatese dopo la pausa estiva, che si terrà da venerdì 8 a domenica 10. Organizzata dalla delegazione commercianti in collaborazione con l’amministrazione comunale, la fiera quest’anno si presenta in una versione completamente rinnovata: tre giorni di eventi e aggregazione per le vie del centro cittadino. La programmazione sarà arricchita da negozi aperti, mercato straordinario, street food, un grande gioco dell’oca dedicato alla scoperta della storia e delle tradizioni lainatesi pronto a coinvolgere bambini e ragazzi, oltre alle famiglie, ma anche mostre, concerti, spettacoli. "Per questa edizione abbiamo deciso di collaborare con il Distretto urbano del commercio che ci ha proposto un progetto di fiera diffusa per le vie del centro cittadino che ci è piaciuta subito – dichiara la vicesindaco Danila Maddonini –. La fiera è una tradizione per la nostra città, è molto attesa, dopo tre anni di assenza per Covid. Vogliamo che sia un momento di vera festa, di gioia per la nostra città che assume un significato ancor più particolare perché purtroppo lo scorso 24 luglio la nostra città è stata colpita da un evento atmosferico straordinario che ha procurato tantissimi danni sia alla città che al verde, in particolare al parco storico di Villa Litta".

L’apertura della 94esima edizione sarà venerdì alle 18.30 nel cortile nobile di Villa Litta. Alle 21 nel teatro naturale nell’ambito del festival di teatro, musica e della comicità delle Terre Insubri 2023, “Mistero buffo”, opera di Dario Fo, con Mario Pirovano. Nonostante i danni subiti dal parco di Villa Litta, sabato 9 dalle 17 alle 22 si rinnova l’appuntamento con la rievocazione storica in costume d’epoca a cura dell’associazione Amici di Villa Litta, quest’anno dal titolo, “La costruzione del Ninfeo: la nascita di un sogno”. Programma completo sul sito del Comune.

Roberta Rampini