Fiera dell’impiego al Merlata Bloom

Opportunità di lavoro, colloqui con le aziende e workshop di orientamento. È possibile trovarli alla Fiera del Lavoro di Merlata Bloom Milano, organizzata da Afol Metropolitana in collaborazione con la shopping & leisure destination situata nel quadrante nord ovest di Milano, che si terrà martedì 28 maggio, dalle 9.30 alle 16.00, presso l’area food del mall in via Daimler 61 a Milano. Durante la giornata i candidati avranno la possibilità di sostenere diversi colloqui con i recruiter dei brand di Merlata Bloom Milano e delle realtà produttive del territorio. Tra le aziende, saranno presenti Alascom, ATM, Bebek, Rami Service, Battistolli, HQ Engineering, Brothering Milano e Real Estate Service con tante opportunità professionali in diversi ambiti, dai trasporti alla ristorazione. Non mancheranno i profili dedicati al retail e alla vendita, ricercati dai marchi presenti nel mall come Arabian Oud, Skechers, Starbucks (gruppo Percassi), Roadhouse, Calavera, Ric, Billy Tacos, Paragon Shop, Sandro Ferrone, Barazzoni, Nashi Argan, Douglas, Fabiani Gioiellerie, HalfPrice, Wycon e Signorvino. Sarà possibile sostenere colloqui di selezione anche con gli esperti di Afol e i recruiter delle agenzie per il lavoro, tra cui Adecco, Ali, Maw, Randstad, Umana, Openjobmetis, Qualificagroup, Lavoropiù, Gi Group, Synergie, Etjca, che proporranno un’ampia offerta di opportunità lavorative. Inoltre sarà possibile conoscere i progetti e i servizi delle realtà del terzo settore. La giornata offre anche un programma di seminari e workshop dedicati all’orientamento professionale. Ci sarà un corner dedicato alle offerte di lavoro per persone iscritte alla Legge 68/99 e uno dedicato alle opportunità di lavoro in Europa proposte dalla rete Eures. È consigliabile iscriversi su afolmet.it