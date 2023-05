Fiera della fertilità nel mirino Sì all’odg Pd-Lega in Consiglio

A cinque giorni dall’inizio della fiera sulla fertilità, “Wish for a baby” – in programma sabato e domenica – il Consiglio comunale ieri, con 19 favorevoli, 16 contrari e un astenuto, ha approvato l’ordine del giorno con cui si chiede al sindaco Giuseppe Sala e alla Giunta di "fare al più presto chiarezza sulla manifestazione e ad attivarsi con la Questura e le Forze dell’Ordine per evitare una violazione palese della legge”. Le firmatarie dell’odg sono la consigliera del Pd Roberta Osculati (nella foto) e la collega della Lega Deborah Giovanati.

Con una mozione che vede come prima firmataria Chiara Valcepina di Fratelli d’Italia, intanto, il partito di Giorgia Meloni chiederà al sindaco Giuseppe Sala e al consiglio comunale di Milano una "presa di posizione chiara ed esplicita di condanna dello sfruttamento, della commercializzazione e della mercificazione della maternità, ovunque avvenga e, di conseguenza, contro ogni evento che possa essere occasione di diffusione e informazione, anche indiretta, in ordine a pratiche illegali nel nostro Paese".