Fiat 500 Enjoy abbandonata. Si temono danni all’ambiente

Una Fiat 500 Enjoy è abbandonata su una stradina di campagna fra Fizzonasco e Rozzano, da una settimana, con i finestrini abbassati ed è stata multata più volte dalla polizia locale. Si trova a poca distanza dal campus universitario di Humanitas e probabilmente è stata rubata e poi abbandonata. Le sentinelle del verde, preoccupate per i predatori di auto (il rischio che qualche vandalo possa incendiare l’auto è concreto), hanno chiamato la società che ha dato risposte evasive. "Quest’auto - spiega Antonio Bruson, sentinella verde - è qui da almeno sei giorni abbandonata e con i finestrini abbassati. Abbiamo contattato Enjoy che ci ha risposto che si occupa solo del noleggio e non hanno dato altre indicazioni. La nostra preoccupazione è semplicemente ambientale perché l’auto si trova in campagna e non vorremmo si trasformasse in un rottame". Per ora l’auto apparentemente è in buone condizioni, ma se non verrà rimossa c’è il pericolo che diventi oggetto di atti di vandalismo.

Mas.Sag.