Assago, fiamme dopo lo scontro frontale. Conducenti salvi per miracolo

Dopo lo scontro frontale, il botto e le fiamme. Salvi i due conducenti, trasportati in ospedale per le contusioni subìte nell’impatto tra le due auto. Lo spaventoso incidente ha avuto come teatro la Sp 184, strada della Bazzanella: poco dopo le 16 di martedì una Fiat Punto e una Renault Scenic si sono scontrate violentemente. Lo schianto è avvenuto lungo il rettilineo nei pressi della cascina che dà il nome alla strada, per cause ancora in fase di accertamento. Fra le ipotesi un errore di manovra, pare che una delle due auto abbia invaso la corsia opposta. La strada in quel punto è molto stretta e va percorsa a velocità moderata. A quanto riferito dalla polizia locale, dopo l’impatto la Uno ha preso fuoco ed è esplosa perché aveva un impianto Gpl. Le fiamme hanno poi raggiunto anche l’altra auto coinvolta nell’incidente. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi con un mezzo dei vigili del fuoco, due ambulanze e la polizia locale. Gli agenti del comando di Assago hanno dovuto chiudere la strada in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza. Sul posto sono intervenute due ambulanze inviate dal 118 di Milano. Medici e paramedici hanno prestato le cure ai due conducenti delle auto rimasti feriti a causa dell’impatto e non per le fiamme alle auto.

Un giovane di 19 anni, che era alla guida della Fiat Uno, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano dove è giunto in codice giallo. La conducente della Renault, una donna di 48 anni, è stata invece trasportata all’ospedale Humanitas di Rozzano, Anche le sue condizioni non sono gravi. I vigili del fuoco intervenuti con due mezzi hanno spento le fiamme che hanno completamente distrutto sia la Fiat Uno che la Renault.