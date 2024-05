"Festival della biodiversità". Cento eventi in dieci giorni

È dedicata alla scienza la 18esima edizione del Festival della biodiversità promosso da Parco Nord Milano insieme a numerosi partner, che si terrà dal 6 al 16 giugno nei diversi luoghi del polmone verde metropolitano. Oltre 100 eventi in 10 giorni, al bando di idee hanno partecipato 33 enti e associazioni per dare vita a un programma che vedrà spettacoli artistici e musicali di Musicamorfosi, attività di orticoltura proposte da Fermenta nell’orto didattico OrtiCà, esperienze legate all’alimentazione con Slow Food, collaborazioni con Casa Testori che inaugurerà il "Belvedere", nuova opera d’arte in Balossa, proiezioni, dibattiti e aperitivi in terrazza ospitati dalla Cineteca di Milano, spettacoli itineranti di teatro e natura e altro ancora. "La scienza, tema di questa edizione, è lo strumento di comprensione della ricchezza e della fragilità della biodiversità e del pianeta - spiega Marzio Marzorati, presidente del Parco Nord - ma non basta la scienza che conosce, occorre la scienza che crea coscienza della responsabilità di custodire questo patrimonio di risorse e bellezza che ci garantisce la sopravvivenza. La biodiversità è un valore comunitario, un bene comune che dobbiamo curare". Non è un caso se, tra le novità di quest’anno, c’è anche il Museo di Storia Naturale di Milano, che per la prima volta è partner e quindi uno dei luoghi della cultura del Festival.

"La manifestazione ha ampliato le sue collaborazioni e si propone come evento nazionale unico, dove la biodiversità e la ricerca scientifica incontrano l’arte, la danza, il teatro, il cinema e la musica perché la natura non è patrimonio di nessuno ma bene comune, maestra di vita, casa che tutti ospita - commenta Tomaso Colombo, direttore del Festival . Tra esperienze immersive e laboratori trasformativi ognuno avrà l’opportunità di riconnettersi con il vivente intorno a noi per riconoscere la ricchezza della natura anche in città". Giovedì 6 giugno la 18esima edizione sarà inaugurata, incontrando i promotori della kermesse tra spettacoli teatrali, le installazioni tematiche a cura del Politecnico di Milano Design della Comunicazione e le rappresentazioni musicali ispirate dalle poesie di Alfredo Monari.

La.La.