Raccolta rifiuti durante le feste di Natale: ecco cosa cambia a Milano e in provincia

Milano – Durante le feste natalizie la raccolta dei rifiuti non si ferma (quasi) mai. Però qualche giorno di stop ci sarà, anche perché Natale cade di lunedì (e in questo caso la raccolta sarà sospesa). Ecco dunque il dettaglio di di anticipi e posticipi per la raccolta per le utenze di Milano (e non solo) che hanno il giorno di sospensione.

Milano

Lunedì 25 dicembre saranno sospesi i servizi di raccolta differenziata. Il ritiro nelle utenze interessate sarà effettuato nelle giornate di giovedì 21 dicembre e giovedì 28 dicembre, insieme ai rifiuti previsti dal calendario di raccolta. Garantiti, dove previsto, la raccolta dell’umido per le grandi utenze con servizio notturno.

Mercoledì 26 dicembre, lunedì 1 gennaio e sabato 6 gennaio i servizi di raccolta differenziata saranno regolarmente effettuati. Le riciclerie cittadine resteranno chiuse il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio. In occasione della festività del 6 gennaio resteranno aperte dalle 8 alle 15 le riciclerie cittadine di via Olgettina e Muggino, chiuse le aree di via Pedroni e via Corelli.

Bresso

Il 25 dicembre saranno sospese la raccolta di indifferenziato e plastica /metallo, che saranno recuperate venerdì 29 dicembre. Il 26 dicembre e il 6 gennaio raccolta rifiuti regolare. Il 1° gennaio sospesi tutti i servizi di raccolta, con recupero delle frazioni plastica/metallo e indifferenziato il 5 gennaio.

Buccinasco

Il 25 dicembre e il primo gennaio sospese le raccolte di sfalci e potature (anticipate rispettivamente il 23 dicembre e il 30 dicembre), umido e carta (recuperate rispettivamente martedì 26 dicembre e martedì 2 gennaio. Il 26 dicembre e il 6 gennaio le raccolte previste si confermano regolari.

Cormano

Il 25 dicembre saranno sospese le raccolte di umido, carta e vetro, che verranno

recuperate mercoledì 27 dicembre. Raccolta rifiuti garantita il 26 dicembre, sospesa il 1° gennaio con recupero il 3 gennaio.

Corsico

Il 25 dicembre e il primo gennaio sospese le raccolte di indifferenziato e umido (recuperate rispettivamente martedì 26 dicembre e martedì 2 gennaio), carta e vetro (recuperate rispettivamente mercoledì 27 dicembre e mercoledì 3 gennaio), imballaggi in cartone (recuperati il turno successivo). Il 26 dicembre e il 6 gennaio sono confermate le raccolte previste.

Lacchirella

Il 25 dicembre e il 1° gennaio sospesa la raccolta dell’umido (che sarà recuperata rispettivamente martedì 26 dicembre e martedì 2 gennaio). Il 26 dicembre i servizi previsti si confermano regolari, mentre il 6 gennaio sarà garantita la raccolta dell’indifferenziato.

Novate Milanese

Il 25 dicembre e il 1° gennaio sospese le raccolte di indifferenziato, umido, vetro, sfalci e potature (recuperate rispettivamente martedì 26 dicembre e martedì 2 gennaio) e della carta (recuperate rispettivamente mercoledì 27 dicembre e mercoledì 3 gennaio). Il 26 dicembre e il 6 gennaio le raccolte previste si confermano regolari.

Pero

Il 25 dicembre sospese le raccolte di indifferenziato e vetro (recuperate mercoledì 27 dicembre), umido, carta, plastica e metallo (recuperate martedì 26 dicembre). Il 26 dicembre, il 1° gennaio e il 6 gennaio le raccolte previste si confermano regolari.

Pioltello

Il 25 dicembre il servizio è sospeso (Zona A); il recupero in zona Satellite è posticipato al 26 dicembre e nelle zone Limito, San Felice e Malaspina al 27 dicembre. Il servizio sarà regolare il 26 dicembre e il 6 gennaio. Il 1 gennaio il servizio è sospeso (Zona A); il recupero in zona Satellite è posticipato al 2 gennaio e nelle zone Limito, Sn Felice e Malaspina al 3 gennaio.

Settimo Milanese

Il 25 dicembre sospese le raccolte di umido (recuperata martedì 26 dicembre), carta e plastica e metallo (recuperata mercoledì 27 dicembre) e le raccolte ZAI (recuperate giovedì 28 dicembre). Il 26 dicembre e il 1° gennaio le raccolte previste si confermano regolari, tranne la raccolta ZAI che sarà recuperata rispettivamente giovedì 28 dicembre e giovedì 4 gennaio. Il 6 gennaio confermate tutte le raccolte previste.

San Giuliano Milanese

Il 24 e il 31 dicembre servizi di raccolta rifiuti sospesi, con anticipo rispettivamente venerdì 22 dicembre 2023 e venerdì 29 dicembre 2023, in entrambi i giorni con esposizione dei rifiuti entro le 20. Il 25 e il 26 dicembre e il 1° e il 6 gennaio le raccolte previste si confermano regolari.

Segrate

Il 25 dicembre e il 1° gennaio saranno sospese le raccolte di indifferenziato e umido

(recuperate in entrambi i casi al turno successivo), di sfalci e potature (recuperate martedì 26 dicembre), di plastica e metallo (recuperate rispettivamente mercoledì 27 dicembre e mercoledì 3 gennaio). I servizi di raccolta previsti si confermano regolari nelle giornate del 26 dicembre e del 1° gennaio.

San Donato Milanese e Uboldo

Non sono previste modifiche nei servizi di raccolta.

I Centri di raccolta e le Piattaforme Ecologiche di Bresso, Cormano, Gerenzano, Novate Milanese, Pero, Pioltello, San Giuliano Milanese, Segrate e Uboldo rimarranno chiusi il 25, 26 dicembre e 1 e 6 gennaio. Il Centro di raccolta di Saronno resterà chiuso il 25 dicembre e 1° gennaio, mentre sarà aperto dalle 7.30 alle 12.30 il 26 dicembre e il 6 gennaio.