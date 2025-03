Festa Ramadan. Salvini attacca. E Sala replica

La Lega a Milano ha polemizzato per alcune cene in cui si spezza il digiuno del Ramadan organizzate in città, una in piazza Leonardo da Vinci e una nella piazza di fronte alla Stazione Centrale. Anche il leader del Carroccio, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini (nella foto) ha parlato di "feste islamiche in piazza che sono priorità della sinistra", visto che i due eventi avevano il patrocinio comunale.

La replica del sindaco Giuseppe Sala alle parole del vicepremier non si fanno attendere: "Sono iniziative private su cui il Comune non mette soldi. Detto ciò, Salvini non rispetta la Costituzione, perché fa finta di non sapere che in Italia non c’è solo il diritto di culto, ma di professare il proprio culto. Io la Costituzione la rispetto sempre. Purtroppo in questo momento parte del Governo non la vede così".

M.Min.