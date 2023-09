Festa di Rho Soccorso: Aiutaci ad Aiutare a Rho - Volontariato e Solidarietà

All’insegna dello slogan "Aiutaci ad aiutare", dopo tre anni di stop a causa della pandemia da Covid, torna l’appuntamento annuale con Rho Soccorso, l’Associazione di pubblica assistenza Rho Soccorso. Nell’area di via De Amicis 2 (dietro al Municipio), da venerdì prossimo a domenica, si svolgerà la quindicesima edizione della "Festa di Rho Soccorso", tre giorni di cene e animazione, ma soprattutto l’occasione per promuovere corsi di formazione dei volontari del soccorso e raccontare alla città il valore dell’impegno quotidiano. "Dopo tre anni di fermo per il Covid finalmente possiamo riprendere le attività di aggregazione sul territorio - spiegano da Rho Soccorso -. Si tratta di un appuntamento che ci consente anche di farci conoscere e raccogliere fondi, ossigeno per la nostra attività quotidiana". La festa inizia venerdì prossimo, per tre serate la cucina sarà aperta dalle 19.30 alle 24. Rho Soccorso è composta quasi esclusivamente da volontari (93%). Due ambulanze operative in emergenza per il 112 e altri 5 mezzi per servizi di trasporto secondari. Sempre in prima fila nelle emergenze-urgenze, trasporti sanitari, teleassistenza domiciliare, assistenza socio sanitaria, eventi sportivi. Ro.Ramp.