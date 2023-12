Festa alla primaria Robbiolo per il piccolo campus all’aperto

Tutto nuovo: spazi verdi per giocare, completi di impianto di irrigazione per tenere l’erba sempre verde, campetti multisport per il basket, il calcio e la pallavolo, pavimentazione colorata, aree con pavimentazione antitrauma, orti didattici con fontanella e un piccolo deposito per gli attrezzi. È il nuovo giardino della scuola primaria Robbiolo, completamente riqualificato e pronto per essere restituito ai bambini che, con tanta pazienza e rispetto delle regole, dall’inizio dell’anno scolastico attendono la fine dei lavori iniziati in estate. Ieri l’Amministrazione e la scuola hanno organizzato l’inaugurazione del giardino, un momento di festa a cui hanno partecipato tutte le classi della primaria Robbiolo. "Da anni il personale e le famiglie – commenta il sindaco Rino Pruiti – chiedevano la riqualificazione del cortile della scuola primaria, oggi rinnovato: grazie al prezioso lavoro del Settore Ambiente abbiamo realizzato un progetto ambizioso destinando ingenti risorse per offrire ai nostri alunni un piccolo campus dove svolgere molteplici attività, dallo sport alle lezioni all’aperto, fino alla cura di piccoli orti. I prossimi passi saranno il centro cottura e il giardino della scuole dell’infanzia". "Aumentiamo lo spazio verde anche nelle scuole – aggiunge Rosa Palone, assessora alle Politiche ambientali – a cui destiniamo anche nuove aree ludiche e sportive. È stato arricchito anche il giardino della primaria Alpini con giochi e orti e con la posa delle porte da calcio e della rete da pallavolo".

Francesca Grillo