Ferrovie dello Stato. Anche Arrigo Giana in corsa come ad

Ci sarebbe anche Arrigo Giana, amministratore delegato di Atm, tra i candidati ad essere nominati alla guida delle Ferrovie dello Stato. L’uomo forte di Atm sarebbe in lizza per ricoprire poprio la carica di amministratore delegato nelle Fs. Solo indiscrezioni al momento, riportate da Dagospia. Ieri, nel frattempo, ai ministri che partecipano al G7 del Trasporti è stato donato un modellino del tram storico di Milano, che ancora oggi circola per le strade della città, il Carrelli “Milano 1928“, realizzato con oltre 2mila mattoncini di Lego. Atm ha realizzato i modellini dell’iconico tram su richiesta del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, come omaggio istituzionale per i ministri del G7. I modelli in Lego sono stati realizzati sotto la supervisione dei tecnici dell’azienda che quotidianamente si occupano della manutenzione delle vetture che, dopo quasi un secolo, circolano per le strade della città.