Ferragosto alla Laguna Blu Dopo il restyling da un milione di euro festa con la grigliata

di Barbara Calderola

Ferragosto alla Laguna blu, il mare di Pioltello. A fine giugno, il primo tuffo dopo il restyling da più 1 milione di euro per la piscina di via Piemonte, sotto i ferri per una ristrutturazione completa. È tutto nuovo dopo 20 anni di onorato servizio, dalle docce agli spogliatoi, e ora arriva la grigliata in famiglia o con gli amici e musica a bordo vasca per la festa più attesa dell’estate. Un appuntamento organizzato con il nuovo gestore in arrivo dal Pavese, Gogo Splash, apprezzato dai bagnanti. Le vasche sono immerse nel verde, "sembra di essere in un villaggio turistico", dice la sindaca Ivonne Cosciotti applaudendo ancora una volta al restyling. "Torniamo a festeggiare il 15 agosto regalando a chi non va al mare o in montagna qualche ora di svago fra tintarella e buona cucina in una location davvero spettacolare – aggiunge Paola Ghiringhelli, assessore agli Eventi -. Grazie alla nostra pro loco siamo riusciti a imbastire un appuntamento adatto a tutti: famiglie, coppie, giovani e over perché l’importante è stare insieme. Sarà un successo". "Ferragosto è il primo ritrovo che organizziamo, ma ce ne saranno tanti altri", assicura Claudio Dotti, assessore all’Edilizia sportiva. Per gli avventori, un colpo d’occhio mozzafiato dopo l’aggiornamento in più trance, interamente pagato dal Comune per offrire alla gente un servizio all’altezza delle aspettative e al passo con i tempi. L’impianto aveva chiuso per lavori lo scorso settembre e ha riparto quest’estate. Nove mesi di cantiere necessari per svecchiare la struttura e farne l’ambiente ideale per regalarsi relax e benessere, il connubio che piace a chi sceglie di venire qui, fra interni e dehors, per un bagno di sole e un tuffo dietro l’angolo di casa. L’investimento è stato suddiviso in due lotti, il primo da 335mila euro è servito per la sistemazione degli esterni conclusa nel 2022. La filosofia dell’opera era quella di "valorizzare al meglio le grandi potenzialità della piscina". E ora la prova del nove di martedì. Per Ferragosto è consigliata la prenotazione sia dei lettini (335-7536522) che del pranzo (346-3026677, si può scegliere fra grigliata di carne o fritto misto, tutto compreso, entrambi a 15 euro, menu bimbi con cotoletta a 10).