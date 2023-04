Ferragnez: vacanze di Pasqua a Dubai con Leone e Vittoria (e tata al seguito)

Milano, 9 aprile 2023 – Sono giorni di festa per tutti, anche per chi è in vacanza (per lavoro, s’intende) una settimana sì e una pure. Stiamo parlando dei Ferragnez: l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni e il marito Fedez sono arrivati ieri a Dubai per trascorrere qualche giorno di relax in famiglia al mare. Con loro i piccoli Leone, 5 anni, e Vittoria, 2. E, immancabile, l’amata tata, immortalata in un video girato dalla stessa Ferragni in aeroporto. Una vacanza di lusso, come siamo abituati ad ammirare da lontano: la famiglia è ospite del Bvlgari Hotel & Residences, struttura dove una camera può costare (lontano dai giorni di Pasqua) minimo 1.300 euro a notte e dove la suite junior può costare anche 3.500 euro a notte.

I coniugi Ferragnez, che hanno documentato con video e foto il viaggio da Milano agli Emirati Arabi, sembrano essere tornati affiatati come un tempo, dopo le ultime settimane di apparente burrasca seguite alla partecipazione di Chiara alla prima e ultima serata di Sanremo. La bionda imprenditrice digitale originaria di Cremona sfoggia, oltre a un taglio ancora più corto di quello visto sul palco dell’Ariston, anche un fisico molto asciutto che per la verità sta raccogliendo non poche critiche, soprattutto tra chi commenta le foto del suo profilo Instagram. E critiche le vengono rivolte anche per il fatto che la partenza per Dubai arriva dopo pochissimi giorni dal rientro da un safari di lusso in Sudafrica. Ma lei fa come ha sempre fatto: sorvola sulle critiche e si gode le vacanze con marito e figli. Fino alla prossima polemica.