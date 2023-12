Fermata M4: istanza respinta: "Manifestiamo"

La luce in fondo al tunnel della metro blu si fa ancora più lontana. Si parla di nuovo del prolungamento della M4 fino a Buccinasco, dove è stato realizzato, al confine con Milano, solo il deposito dei mezzi, dopo l’ultima fermata di San Cristoforo. Ma a cittadini, comitati e politici non basta: serve la fermata anche a Buccinasco, per servire gli abitanti del Sud-Ovest milanese. Anni di richieste e manifestazioni, ma della fermata nemmeno l’ombra. La questione è arrivata anche in Regione, con la proposta di emendamenti e di un ordine del giorno presentati dai consiglieri civici Michela Palestra e Luca Paladini: tutto bocciato.

La richiesta avanzata dai consiglieri prevedeva di "sostenere e promuovere la prosecuzione dei lavori per il progetto di fattibilità tecnico-economico della linea M4 verso il Sud Ovest", si legge sul documento presentato, oltre a "individuare una postazione nel bilancio regionale per lo sviluppo del progetto utile a condurre ulteriori analisi infrastrutturali e di rapporto costi/benefici. Si impegna inoltre la Giunta regionale – hanno scritto nella richiesta – ad avviare un tavolo tecnico con i Comuni interessati al prolungamento, Città metropolitana, Comune di Milano, Agenzia del trasporto pubblico locale e Mm". Niente da fare: le proposte non passano. "Ancora una volta Regione Lombardia ha detto no al prolungamento della M4 a Buccinasco – commenta il sindaco Rino Pruiti –, bocciando ogni proposta in Consiglio regionale. Non ci resta che continuare la battaglia nelle piazze e nelle strade, portando la nostra protesta a Milano, davanti al deposito della metro, al confine di Buccinasco. A breve – annuncia il primo cittadino – mi farò promotore dell’iniziativa: chiedo a tutti i cittadini una partecipazione senza precedenti". Fra.Gri.