Ferita e deperita in un campo. Salvata la cicogna migrante

Girovagava in un campo agricolo a Lacchiarella, visibilmente deperita, con problemi a deambulare e incapace di spiccare il volo la cicogna bianca (nella foto) che è stata recuperata dall’Enpa Milano e da alcuni giorni è in cura al Cras (Centro recupero animali selvatici) situato nell’Oasi del Wwf di Vanzago. È uno degli ultimi animali arrivati nel ‘pronto soccorso’ degli animali selvatici che anche lo scorso anno si è preso cura di oltre 4.700 animali malati o feriti, dai mammiferi ai volatili, dai ricci ai merli, dalle cornacchie alle tartarughe.

"La cicogna ha un anello sulla zampa sinistra che ci ha permesso di recuperare molte informazioni su di lei – racconta Stefano Raimondi, il veterinario del Cras –: è nata ed è stata inanellata nella primavera del 2024 a Berlino. Ha intrapreso la migrazione dalla Germania verso Sud, in cerca di una zona più mite per trascorrere l’inverno. Probabile non sia partita da sola, ma si è persa e disorientata nel Sud di Milano, dove è rimasta per molti giorni prima di essere recuperata dagli operatori dell’Enpa che l’hanno portata immediatamente da noi per le cure di cui ha bisogno".

La cicogna è arrivata in condizioni critiche, ha una lesione alla zampa destra e nello stomaco aveva una grande quantità di vegetali, terra e micro plastiche che ha mangiato nei giorni scorsi, "non riuscendo a volare ha mangiato quello che ha trovato intorno a sé". Benché sia ancora debole e faccia fatica a camminare ora sta meglio, e presto sarà spostata in una voliera più grande.

