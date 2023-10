Fedez ricoverato, i fan di Tananai gli fanno forza con un video: “Forza Fede, ti aspettiamo”

Milano, 4 ottobre 2023 – Popolo del web ancora in ansia per la salute di Fedez, ricoverato dal 28 settembre nel reparto di chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli, dov’è arrivato con un’emorragia interna causata da due ulcere anastomotiche e nell’arco di pochi giorni è stato sottoposto a due interventi e tre trasfusioni di sangue. In apprensione per Federico non solo la moglie Chiara Ferragni, rientrata in tutta fretta da Parigi, e i genitori Annamaria Berrinzaghi e Franco Lucia, ma anche gli amici e colleghi del cantante e milioni di follower e fan che per la seconda volta, dopo l’intervento per un tumore al pancreas nel marzo 2022, seguono sui social l’evolversi dello stato di salute del cantante

Con loro ad attendere (buone) notizie ci sono i tantissimi fan, compresi quelli di Tananai, con cui Fedez ha condiviso progetti artistici e momenti di divertimento. In un video pubblicato su Instagram, proprio i fan di Tananai mettono insieme backstage del tormentone estivo “La dolce vita”, e momenti di assoluto relax tra baci e abbracci scambiati dai due artisti sul palco e dietro le quinte tra una birra e larghe risate.

Immagini su cui campeggia in sovrimpressione scritta “Troppi ricordi” e una emoticon con la lacrimuccia. Il tutto accompagnato dal post di pronta guarigione: “Tutte noi fanpage ci tenevamo a stringerci forte a Fedez e alla sua famiglia per augurargli una rapida ripresa. Forza Fede, ti aspettiamo e non vediamo l'ora di tornare a vederti ridere e cantare con Albe, la dolce vita ti aspetta e vuole essere vissuta appieno”.