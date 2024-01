Fedez e l’impegno con l’associazione che tutela il diritto alla salute dei bimbi: pronto l’annuncio per LoveMi 2024?

Milano - In casa Ferragnez, nell'ultimo mese e mezzo, la parola beneficenza ha assunto un risvolto diverso rispetto al passato. Ferragni e Fedez negli anni si sono resi protagonisti di diverse iniziative benefiche: dal periodo del Covid fino ai contestatissimi pandori. Oggi però, ancora nel pieno del Balocco gate, il rapper ha voluto rimarcare un'iniziativa benefica di successo di cui è il primo sponsor e promotore: il concertone LoveMi in piazza Duomo. Fedez oggi ha condiviso il comunicato di Associazione Andrea Tudisco, l'ente che riceve dalla fondazione dell'artista milanese il ricavato del live: "Ritorniamo con gioia a uno dei momenti più emozionanti del nostro 2023: il concerto Love Mi 2023, un’esperienza unica orchestrata da Fedez e la fondazionefedez", si legge nel comunicato.

"In quella serata magica, le note della solidarietà hanno risuonato forte. Le luci brillanti, le melodie coinvolgenti e il calore del pubblico hanno creato uno spettacolo indimenticabile. È stato meraviglioso vedere così tante persone, cuori generosi, pronte a sostenere la nostra causa con passione e dedizione". L'Associazione Andrea Tudisco opera dal 1997 per garantire il diritto alla salute dei bambini, nel ricordo del piccolo Andrea, un bambino vivace e socievole a cui era stata diagnosticata una leucemia linfoblastica.

Poi l'annuncio e l'asticella posta ancora più in altro per il nuovo anno: "Il nostro viaggio non si ferma qui. Grazie a Fedez e ai fondi generati da lovemi stiamo già tessendo i fili di un progetto straordinario che vedrà la luce nel 2024. Siete pronti a lasciarvi incantare da questa nuova avventura? Stay tuned, perché le note della nostra solidarietà continueranno a suonare nel cuore di tutti voi!"